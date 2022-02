Matías Quiroga palpitó el duelo de Independiente ante Gimnasia, en el Malvinas

El experimentado delantero aseguró: "Fue muy importante conseguir este primer triunfo, era muy importante poder ganar el partido. Llegamos de la mejor manera al clásico frente a Gimnasia y Esgrima".

El atacante nacido en San Luis hace 35 años dijo cómo espera el duelo del Parque ante el Lobo: "Lo vivo con muchas ganas, con ansiedad que llegue el día del partido y que podamos jugar con todo el apoyo de nuestra gente, habrá un color muy lindo. El equipo está bien, es totalmente nuevo y el triunfo frente a Quilmes nos sirve mucho en lo anímico".

El futbolista se refirió al momento que vive Gimnasia y Esgrima, que viene de dos derrotas consecutivas y admitió: "Son partidos aparte, no tiene importancia el presente que lleva cada equipo, es un clásico y lo tenemos que ganar, será un encuentro muy lindo para nosotros y los hinchas".

"La clave es estar concentrados los 90 minutos, estamos convencidos que si estamos bien podemos sacar el partido adelante. Somos un equipo nuevo que está tratando de construirse con resultados positivos", agregó.

El Flaco con humildad dijo: "Estoy para sumar desde el lugar que me toque ocupar, en el torneo pasado no me tocó jugar desde el arranque, después sumé minutos en el equipo. Si el miércoles me toca jugar haré lo mejor por el equipo como siempre lo he hecho".

La palabra del Flaco

Fotos: Martín Pravata (UNO).