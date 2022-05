Matías Quiroga: "Hay veces que a los partidos hay que ganarlos como sea"

►TE PUEDE INTERESAR: Gabriel Gómez: "El triunfo es para Pilar, que vio el partido y está contenta"

"Nosotros merecemos tener más puntos y estar más arriba en la tabla de posiciones, pero a veces no hemos ligado. El fútbol no se gana por merecimientos, sino por goles. Los partidos ante Brown en Adrogué y frente Chacarita, no merecíamos perderlos", agregó el Flaco Quiroga, que siempre es muy claro en sus conceptos.

Matías Quiroga, que fue uno de los pocos jugadores que se quedó del plantel que el torneo anterior luchó por el ascenso, reconoció: "Somos realistas y sabemos que dejamos la vara muy alta en el último campeonato. Era un equipo que contagiaba. De a poco vamos agarrando confianza y por momentos jugamos al fútbol y vamos creciendo. Ahora hay que pensar en el partido ante Santamarina en Tandil y ojalá podamos volver a sumar de a tres".

Gabriel gómez.jpg Quiroga y los jugadores respaldaron a Gómez por la salud de su esposa. Foto: Diario UNO

El apoyo a Gabriel Gómez

Matías Quiroga se refirió a la situación que vivió el entrenador Gabriel Gómez con su esposa Pilar, que tuvo un accidente con una estufa y estuvo internada. "La prioridad es la familia, nosotros somos los primeros en respaldarlo. Cuando se fue a ver a su esposa, entrenamos de la misma manera, como si estuviera con nosotros".

Lo que viene para la Lepra

Independiente Rivadavia jugará ante Santamarina en Tandil, este sábado 21 de mayo a las 21. El partido corresponde a la 16° fecha del campeonato.