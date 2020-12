Matías Persia y su sana costumbre de hacer goles en Maipú

"Tenemos mucha felicidad por el segundo triunfo que hemos logrado. Nosotros sabemos que son siete finales y nos propusimos ganarlas todas. Vamos por el camino correcto, este partido ante Juventud Unida era la segunda final y metimos un triunfo para estar en la punta", dijo el Príncipe.

Y agregó: "Cuando recibí la pelota tuve la oportunidad de girar y no dudé en pegarle al arco, gracias a Dios se metió. Para convertir goles hay que pegarle al arco, bienvenido sea que haya anotado".

A Persia le tocó hacer dupla primero con Álvaro Veliez y después con el Mono Taborda, autor del gol del triunfo. Sobre esta situación contó: "Me tocó jugar con ambos jugadores y me llevo bien con los dos. El grupo está unido y al que le toque jugar va a dejar todo en la cancha".

El Príncipe se siente identificado con el Deportivo Maipú: "Es un club al que le tengo mucho aprecio, siempre voy a a dejar la vida. A veces me va a tocar marcar goles y en otras ocasiones no, pero nunca va faltar mi sacrificio en la cancha. Es una institución con la que me he encariñado mucho, llevó tres años jugando en este club y siento mucha felicidad de vestir esta camiseta".