Matías Persia se ilusiona con el ascenso, pero paso a paso

Con respecto al compromiso ante Sportivo Las Parejas dijo: "Será un rival difícil como todos, viene de eliminar a Olimpo en Bahía Blanca. Tienen jugadores de mucha garra y dinámica, son futbolistas muy jóvenes. Nosotros vamos a salir a ganar el partido con el protagonismo que hemos mostrado en los partidos. En esta fase los encuentros son muy parejos".

Persia horizontal.jpg

A la hora de hablar del ascenso comentó: "Todos queremos lograr el objetivo, se ha armado un lindo grupo. A medida que vamos avanzando de fase la ilusión crece y cuando quedamos sin chances de jugar por la primera final no agachamos la cabeza y levantamos la frente para seguir luchando por el ascenso en esta segunda oportunidad.

"Es otra final de las tres que nos quedan. Se ha formado un grupo muy fuerte que todos tiramos para el mismo lado para poder lograr el objetivo tan deseado", aseguró.

A pesar de no haber surgido en el Deportivo Maipú, Matías Persia se siente muy identificado vistiendo estos colores: "Hace tres años que estoy en el club y a pesar de no haber nacido aquí, me pone muy contento estar peleando con estos colores cosas importantes".

Por último, el Principe se refirió a la jerarquía que le aportó al equipo José Méndez: "El Loco es un crack, es un jugador de otra categoría. Tiene un desequilibrio bastante interesante y bastante habilidad".

Deportivo Maipú recibirá este viernes a Sportivo Las Parejas, desde las 17.30, con la ilusión de dar un paso más hacia al segunda final por un lugar en la Primera Nacional.