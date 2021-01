Matías Persia se convirtió una vez más en el héroe de Maipú

Con respecto a su gol admitió: "Estoy muy contento de volver a convertir, le agradezco a Federico Illanes que recuperó la pelota y me asistió. Hizo todo y solamente la pelota la tuve que empujarla".

Matías Persia siempre vive del gol, pero no se desespera cuando no los convierte: "Mi representante Horacio Terraza me dijo una vez que los goles importantes iban a venir y gracias a dios están viniendo. Por otro lado, cuando no convierto, no me vuelvo loco y trabajo para el equipo. Cualquiera que convierta los goles, todos vamos a estar agradecidos".

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2FDeportivo_Maipu%2Fstatus%2F1352747449845211137 #Federal Un paso más #DeportivoMaipú llega a las semifinales por el segundo ascenso.



Ahora debe esperar los otros resultados para saber el rival del miércoles.#SomosMaipú pic.twitter.com/jqJOrKPh0v — Club Deportivo Maipú (@Deportivo_Maipu) January 22, 2021

Una dedicatoria especial

El Príncipe reconoció que el gol se lo dedicó a un amigo: "Fue para un amigo que me dejó el fútbol. Winston es colombiano y compartí plantel cuando jugué en Villa Mercedes. En la semana tuvo un gesto muy lindo conmigo y mi familia en una entrevista. Vivimos un hecho junto a él y Cristian (otro amigo colombiano), los ayudé en un momento muy difícil para ellos. Me los traje a Mendoza porque no podían volver a su país, los hospedé hasta que tuvieron la chance de volver a Colombia".

Su gol

Maipú 1-0 Sp. Las Parejas - Torneo Federal A - Fase 2 4tos

El mensaje para el hincha

Matías Persia le dejó un mensaje al simpatizante y comentó: "Este equipo está para pelear cosas importantes y que cada uno de nosotros deja todo y transpira la camiseta como cualquier hincha lo haría. Estamos dejando todo para lograr el ascenso".

Fotos: gentileza prensa Deportivo Maipú.