Vale aclarar que la AFA ya aprobó que los equipos del Federal A comiencen con los entrenamientos desde el el 21 de septiembre.

Matías Persia, uno de los goleadores del Deportivo Maipú, se refirió al regreso de las prácticas: "Estoy contento y con muchas expectativas para arrancar los entrenamientos después de tanto tiempo. Por ahora seguimos trabajando en Zoom y estoy entrenando en un gimnasio y esperando si la semana que viene empezamos a practicar. Ojalá sea pronto".

El Príncipe no pudo ocultar la desesperación que les generó la inactividad: "La verdad que estamos desesperados por volver a entrenar en forma normal, se extraña muchísimo no poder hacerlo en un campo de juego. En principio vamos a entrenar en grupo de seis como establece el protocolo. Para nosotros será muy importante pensando en el reinicio del torneo".

Matías Persia horizontal una.jpg

Y agregó: "El jugador de fútbol la técnica y el trato con la pelota no la pierde, es algo que tiene adaptado. No me va costar volver en en lo técnico. En lo físico nos va a perjudicar por el tiempo parado. Vamos a llegar bien, el preparador físico está haciendo un trabajo bárbaro y cada uno de nosotros está poniendo mucho esfuerzo y sacrificio entrenando todos los días. Con un mes de pretemporada vamos a llegar bien", remarcó.

"La verdad que extraño no poder estar en una cancha y jugar al fútbol. Es lo que más me gusta, muy pronto seguramente ya lo podremos hacer", dijo con alegría.

Su opinión de Luciano Theiler

"Con Luciano Theiler tuvimos una charla y me contó sus expectativas de su llegada al club. El cuerpo técnico y los jugadores tenemos un objetivo en común que es el ascenso".