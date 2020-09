Matías Nicosia viajó a Europa y cumplió el sueño del pibe

Sencillamente podría caratularse como “una locura” lo que está viviendo este centro-delantero de Gimnasia y Esgrima, que a su corta edad armó las valijas y emprendió viaje al Viejo Continente, para jugar en el Catania de Italia, equipo que está disputando la Serie C de ese país.

Este viernes que pasó partió desde Mendoza hacia Buenos Aires, para este sábado completar el itinerario hacia su nuevo club, con pasos previos por París y Amsterdam.

“Es el sueño de todo chico. Todos queremos llegar y cumplir ese sueño de llegar a Primera y jugar al fútbol, que es lo más lindo”, reveló Matías Nicosia, en diálogo con Radio Nihuil.

“Mi carrera la empecé en Gimnasia en el 2013 y jugaba en Escuelita, en cancha de cinco. En 2015 arranqué con fútbol de once y firmé en la Liga Mendocina con UNCuyo, donde estuve hasta 2017. Y en el 2018 pasé a jugar un año a Godoy Cruz, donde no tuve un buen rendimiento. Y a principios del 2020 quedé en Gimnasia”, aseguró el pibe Matías Nicosia, repasando sobre sus inicios en el fútbol.

“Llegué al Lobo a principios del este año. Estaba entrenando en la sexta categoría con mi técnico Carlos Luján. Luego, por la pandemia dejamos de entrenar y hace tres semanas me habló el coordinador y me dijo que había una posibilidad de ir a jugar a Italia. Me pidió un mi video que estaba subido a Youtube y me aseguró que cualquier cosa me iba a avisar. A los dos días le llamó a mi papá y le dijo que el Atlético Catania estaba interesado en mí, que necesitábamos tener todos los papeles al día. Tuvimos algunos problemas, pero los resolvimos”, relató el jugador, que pasó al Catania italiano a préstamo.

“No conocía al equipo. Así que tras la novedad, ahí nomás nos metimos a las redes para ver el club. Empecé a ver videos, a conocer a los jugadores y al cuerpo técnico. Me entregarán una vivienda donde viviré con otro jugador y me darán dinero para la comida, además de lo del contrato”, reveló el nuevo jugador del Catania.

Sus características

Matías Nicosia mide 1,76 de estatura, es zurdo y una de las características que tiene, según el mismo lo manifestó, es que usa mucho el cuerpo para jugar porque es “ancho”. Le gusta jugar de espaldas al arco, aguantarla, pivotear y rematar.

