Matías Minich y su angustia por la pérdida de Diego Maradona

"El impacto es muy grande, es el ídolo, el héroe de todos los tiempos de nuestra generación, Maradona es el mayor representante de la historia. Es muy lindo el homenaje que se le está haciendo en la Argentina y en el mundo, es lo que cosechó y tiene que estar siempre presente", aseguró el DT del equipo que jugará el Torneo Regional Amateur.

El ex delantero agregó: "Al principio no lo creía, ya había pasado antes que había estado mal. Cuando se confirmó, me agarró mucha angustia, no hay argentino que no haya derramado una lágrima al enterarse de la noticia".

De la preparación del equipo

Sobre la pretemporada de FADEP y los amistosos que ha jugado dio su punto de vista. "Hemos jugado partidos con equipos de otras categoría. Nos ha servido para sacar conclusiones en el aspecto táctico, con respecto al juego estamos lejos de lo que pretendo como cabeza del cuerpo técnico. El torneo va arrancar en enero y hay tiempo para seguir trabajando", aseguró.

"Me siento muy bien en FADEP, es un club muy familiar. Tenemos todas las herramientas para trabajar muy bien del proyecto que tiene Sebastián Torrico y la ilusión es poder conseguir el ascenso", cerró el ex entrenador de Independiente Rivadavia.