"Me encantaría jugar en este River de Gallardo. En cualquier parte del mundo escuchan la palabra 'River' y paran la oreja para ver qué dicen. Es reconocido en todo planeta por lo que ha ganado y el nivel actual es impresionante. Además, Gallardo es un entrenador intenso que les llega mucho a los jugadores. Sinceramente creo que puedo sentirme muy bien ahí", dijo el marcador central en diálogo con Olé.

Respecto al llamado que recibió su representante desde el club de Núñez comentó: "Hace unos días hablé con él y me contó del tema que hubo una llamada de River para conocer mi situación con Nacional y que yo les interesaba, pero no hubo negociaciones. Eso me generó la satisfacción de que vengo haciendo las cosas bien. Soy joven y que un equipo de tanta jerarquía se interese en mí me genera placer y la sensación de que estoy para más".

Mathias Laborda, de 21 años, nació en Fray Bentos, ciudad de 25 mil habitantes que se une con Gualeguaychú a través del Puente Libertador General San Martín.

Nacional enfrentó en cuartos de final a Nacional y respecto al choque de la Copa Libertadores dijo que sufrió y disfrutó enfrentar a River. "Jugar contra River se disfruta, pero se sufre más que nada, ja. Nos tocó perder la vuelta 6-2 y fue duro. Siempre tienen la pelota, la intensidad es altísima, no te deja ser nunca protagonista".

"Era agarrar la pelota y tener tres o cuatro jugadores presionándote. Se mueven por todos lados. Uno se pone como meta llegar a un club que sea protagonista siempre y que juegue a ese nivel e intensidad. Da gusto ver el fútbol de River. Puede jugar con línea de tres, con cuatro, con cinco atrás. Se adapta a todo", agregó.

Por último llenó de elogios al equipo que conduce el Muñeco, que pese a no estar en la instancia decisiva del torneo continental para él es el mejor de América.

"Sin dudas. Por cómo juega al fútbol, River es el mejor de América. Después son los partidos, pero si trazás una línea y hacés un promedio, es el mejor. El fútbol que propone Gallardo es otra cosa, no pierden tiempo ni siquiera para hacer un lateral, tiró.

En el Bolso Laborda está cómodo (35 PJ y tres goles) y tiene contrato hasta diciembre de 2021, pero las ganas de dar un salto económico son grandes.