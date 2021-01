Mascherano se suma a la estructura de la Selección

Blanco fue uno de los preparadores físicos que tuvo Mascherano en la Selección ya que trabajó junto al recientemente fallecido Alejandro Sabella, mientras que Hernández Romero tiene experiencia en el fútbol infanto juvenil del Barcelona.

mascherano-afa.jpg Javier Mascherano volverá a la Selección pero desde otra función.

https://twitter.com/Argentina/status/1346470799813709831 Javier Mascherano, acompañado del preparador físico Pablo Blanco y Oscar Hernández Romero, se sumará a la estructura de Selecciones Nacionales a cargo del Departamento de Metodología y Desarrollo que será presentado en las próximas semanas. pic.twitter.com/yXePtmVcPI — Selección Argentina (@Argentina) January 5, 2021

Recientemente retirado del fútbol profesional, Mascherano siempre ha sido un candidato natural a sumarse a la estructura técnica de la Selección y de la AFA pero el anuncio causó sorpresa no solo por la función que desempeñará sino por la manera en que se dio a conocer.

En las imágenes publicadas por la AFA el ex capitán de la Selección aparece junto a uno de sus colaboradores, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el DT de la Selección mayor Lionel Scaloni.

Con 36 años, Mascherano acredita 147 partidos con la camiseta argentina y una trayectoria de 15 años en la que disputó 4 mundiales y 5 Copa América. También ganó dos medallas de oro olímpicas con la Sub 23 y jugó mundiales en Sub 17 y Sub 20.

El ex jugador de River, Barcelona y Liverpool, entre otros equipos, también había inaugurado la Academia Mascherano que funciona en la localidad bonaerense de Lincoln.