Mascherano: elogio para Messi y un gran palo para Barcelona

"Messi es una persona muy especial, pero no por lo que es como jugador sino por lo terrenal que es siendo lo que es. No he conocido a nadie que sea tan importante en lo que hace a la historia del deporte y que tenga esa capacidad para venir a hablarte, preguntarte o pedirte una opinión. Normalmente los más grandes como él, no lo hacen", manifestó Mascherano en una entrevista con la revista The Tactical Room.