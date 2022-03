Martín Zuquetti, de sus inicios en las escuelas Eficaz y Efago a su presente en Andorra

Martin-Zuquetti-2.jpg

-¿Cómo estás en Andorra?

-Bien, me encontré con un país chico, y coincidí con la temporada de invierno que es donde viene toda la gente por el esquí y todas las actividades de invierno. Mucha gente viene a trabajar por la temporada, la verdad que es muy lindo todo y es una vida completamente más accesible y tranquila que en Argentina.

¿Cómo es el club y la ciudad?

-Es un club chico, muy unido, el presidente es de Perú y la gran mayoría somos latinos, hay pocos que son del resto de Europa, así que se vive con la cultura latina y es un plus a la hora de entrenar o de jugar los partidos, porque no todos tienen la pasión por el fútbol como los latinos. Actualmente estamos cuartos, terminando el torneo y esperamos entrar a los play offs para poder pelear el ascenso a primera división, que es el objetivo de la temporada

-¿Cómo está la pandemia en el lugar?

.La pandemia no afecta tanto acá, hasta hace poco se pedía pasaporte Covid para ingresar a locales, pero actualmente está todo liberado, solamente se usa mascarilla dentro de los locales. Lo que sí afecta un poco Francia o España, ya que todo lo que llega a Andorra tiene que pasar por allí.

¿Cómo afecta al país la guerra entre Rusia y Ucrania?

-Ha habido un pequeño aumento en el aceite y todos los derivados del trigo, también en el valor de la gasolina lo que ha provocado una huelga en el sector del transporte y hay desabastecimiento en algunos supermercados principalmente en España, ya que mucha gente de Andorra va a comprar a ese país por el precio.

-¿Cómo te fue cuando jugabas en la Liga Mendocina?

-Es una experiencia que no pude disfrutar tanto ya que la vi mucho desde afuera por varias lesiones que tuve, pero desde chico con 16 años en Laverriere había gente con mucha experiencia y fui aprendiendo de ellos; despues apliqué la experiencia cuando fui creciendo, pero siempre voy a decir que es más complicado a nivel de infraestructura.

-¿Cómo te fue en Nueva Zelanda?

-Fue una experiencia hermosa, lo primero que noté fueron las canchas e infraestructura que son un espectáculo, desde las ligas regionales hasta la primera división.

En el primer club en el que estuve me adapté bastante rápido al grupo y fui aprendiendo cómo era el fútbol allá, ya que son muy fuertes en la parte física. La temporada fue buena, recibí premios en lo individual (fui jugador del año del club) que después me permitió ir a Napier City Rovers y empezar en un nivel superior, justo ese año hicieron un cambio en el sistema de ligas y el club empezó a jugar en la máxima categoria de fútbol de Nueva Zelanda.

El nivel era alto y la exigencia física también, aprendí mucho de los análisis que realizaba el cuerpo técnico, lamentablemente tuve que volver a Argentina a mitad de año por problemas personales y no pude terminar el torneo.

-¿Cómo te manejaste con el idioma?

-El idioma al principio fue complicado, ya que solamente hablaba inglés básico, pero de a poco fui aprendiendo y todos fueron muy comprensivos a la hora de explicarme las cosas las veces que sea necesario para entender. Ya después casi siempre son las mismas palabras ja ja

-¿Hay algún lugar donde puedas comer un asado o comidas típicas argentinas?

-Siempre se encuentra un restaurante o algún lugar donde algún argentino vende comidas típicas de mi país, en Nueva Zelanda lo encontré en muchas ciudades, acá en Andorra también hay, el asado no puede faltar en ningún lado del mundo ja ja.

-¿Recordás el día que te probaste en un club?

-Sí, siempre me acuerdo de todas las pruebas que tuve y que mis viejos me acompañaban para que pudiera hacerlas, con 12 años viajé a Newell's, y ahí me llevaron, cuando tenía 15 tuve la oportunidad de viajar a una prueba al Livorno de Italia que fui a Livorno a prueba. Hasta Ezeiza me llevaron y acompañaron, ahí ya viajé con Sergio Almirón (ex campeón del mundo 86), fue una experiencia única conocer Italia, a muchos jugadores profesionales como el Pupi Zanetti, Javier Pastore, Mario Bolatti y Mario Santana, fue algo que me marcó y aprendí de eso.

Estuve a prueba en Lanús a los 17 años, pero no quedé, volví a Mendoza y probé suerte en el fútbol chileno, me fui a los 19 a la U de Chile con mi viejo, aunque no estaba en un buen nivel ya que tuve problemas en la espalda, estuve dos años sin poder jugar y al final por el cupo extranjero se complicó. Lo mismo pasó en Everton de Viña del Mar, Chile.

-¿Qué recordás de los momentos que estuviste en la escuela de fútbol Eficaz con tu papá?

-Y qué puedo decir, yo era chico y viví todo lo lindo de entrenar en el barrio, el potrero y de a poco pasé de entrenar en un descampado con piedras a una cancha con arcos y jugar torneos con otras escuelas de fútbol, y torneos municipales.

Fue hermoso ver que el sacrificio de mi viejo y mi vieja que diera frutos, porque todos los chicos que estaban en la escuelita jugaban también en las inferiores de Fundación Godoy Cruz. Luego después en Laverriere fue en mi infancia vi a mis viejos sacar chicos de la calle con el deporte. Aprendí las bases del fútbol y a divertirme.

-¿Qué podés decir de Efago y de Ariel Gómez?

-Ya cuando cumplí 11 años empecé a jugar en Efago. Ariel Gómez fue quien me formó y preparó con la conducta que debe tener un deportista. Empecé a jugar Femefi con su escuelita, y después lo tuve en todas mis inferiores en Fundación Godoy Cruz jugando la liga mendocina. Aprendí mucho de él y hasta el día de hoy pongo en práctica todo lo que nos enseñó a mí y a todos mis compañeros. Es alguien con mucha experiencia que supo cómo enseñar a jugar al fútbol con estrategias, jugadas preparadas y cómo ser un profesional desde chico.

