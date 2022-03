Martín Ojeda y su alto nivel en la victoria frente a Huracán

ojeda horizozontal godoy Cruz.jpg

Con respecto a su gol, confesó: "Estoy contento con el tanto que convertí, pero es una lástima que se lo hice a un equipo que quiero mucho, donde pasé muy lindos momentos".

"En lo personal me siento bien. Me sumé tarde a la pretemporada, aunque entrenaba en mi casa a full. De a poco voy mejorando físicamente", agregó el talentoso jugador.

"Estamos todos juntos y unidos por un mismo objetivo. A los que no les toca jugar, siempre suman desde su posición. Un ejemplo es Tomás Badaloni, que no le tocó entrar desde el arranque y siempre apoya sus compañeros. Hay una competencia sana en el grupo", aseguró el ex jugador de Racing.

Godoy Cruz ha tenido la particularidad que en los dos encuentros que gan,ó han sido en condición de visitante, el primero fue ante Rosario Central por 2 a 1 en el Gigante de Arroyito, donde Ojeda marcó el primer gol ante el Canalla. Sobre esta situación de ganar de visitante, contó: " Nos hemos sentido mejor jugando de visitante, pero tenemos que encontrar una regularidad también en condición de local, con el apoyo de nuestros simpatizantes".

Con respecto a la situación de estar peleando por el descenso, fue claro en sus conceptos: "El fútbol argentino es muy competitivo y estamos muy parejos todos en la zona de abajo. Sabemos lo que podamos dar como equipo, siempre intentaremos llegar de la mejor manera a los partidos y tratar de lograr un buen resultado. Sabemos la responsabilidad que tenemos que sacar al club adelante".

https://twitter.com/TNTSportsAR/status/1502763399268212743 ¿Lo liquidó el Tomba? Tras varios rebotes, Martín Ojeda remató de derecha y clavó el 3-1 sobre Huracán en Parque Patricios.#CopaDeLaLigaxTNTSports pic.twitter.com/NZlMjyZO8k — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 12, 2022

