El volante admitió: "En el fútbol hay tener esa cuota de suerte. Ante Rosario Central pegó una pelota en el palo, tuvimos varias chances y la pelota no quiso entrar. Seguimos trabajando para revertir esta mala racha que a nadie le gusta vivir".

Con respecto a las críticas del hincha

El futbolista se refirió a los reproche de algunos hinchas de Godoy Cruz en las redes sociales por las derrotas del equipo: "Cuando era más chico le daba bola a las redes sociales. Ahora no estoy pendiente, con el tiempo me di cuenta que no hace bien leer esas cosas y no suma. Es entendible que la gente no esté conforme. Nosotros, cuando entramos a la cancha, dejamos todo".

El ex Huracán y Racing Club habló del compromiso ante Banfield que se jugará este sábado a las 21.30 ante Banfield: "Tenemos una linda posibilidad en condición de local. Necesitamos conseguir la primera victoria, es lo que buscamos desde que empezó la Copa. Estamos haciendo buenos partidos, solamente nos falta ganar".

En lo personal el jugador afirmó: "Godoy Cruz es un club muy ordenado y me siento muy feliz. Le agradezco la confianza que han tenido en mí y espero poder aportar mi granito de arena para salir de este mal momento".

Sobre la muerte de Maradona

"Es una tremenda noticia. Sabemos lo que representa como jugador y es una pena muy grande lo que sucedió. Fue un golpe muy grande para todos. Cuando me enteré no lo podía creer. Lo recordaremos por todo lo que nos dio en una cancha de fútbol, es el referente para todos los amamos este deporte".