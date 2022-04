Martín Ojeda y el partido especial de Godoy Cruz ante Boca en La Bombonera

El goleador sobre el empate ante Vélez manifestó: "Siempre intentamos ganar el partido, quedó claro que el arquero de Vélez fue la figura del partido. Nosotros generamos muchas situaciones de gol".

El jugador oriundo de Gualeguaychú agregó: "Somos un equipo que juega de la misma manera de local y de visitante y siempre sale a ganar en todas las canchas, vamos para adelante y no nos tiramos atrás".

Al Tomba por primera vez en el torneo no le convirtieron goles. Sobre esa situación consideró: "No nos marcaron goles en este partido, es algo importante, cuando nos anotan no es culpa de los defensores, sino de todos que tenemos que colaborar con la última línea para que nos nos conviertan. Fuimos un equipo muy compacto y pudimos mantener el arco en cero", opinó.

Qué dijo sobre la salida de Flores y la llegada de Orsi-Gómez

Martin Ojeda se refirió a la salida de Diego Flores y la llegada de la dupla conformada por Favio Orsi y Sergio Gómez. Sobre el Traductor, el DT que se fue después del empate 3 a 3 ante Arsenal reconoció: "Con Diego Flores estamos muy agradecidos y aprendimos mucho. Con Orsi y Gómez nos vamos acoplando a su idea, son buena gente que siempre van a buscar lo mejor para el equipo".

La palabra del goleador

Fotos: Martín Pravata (UNO)