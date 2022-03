Martín Ojeda se refirió a su frustrada transferencia y no se guardó nada

Martin ojeda horizontal.jpg

Sobre lo que vivió al no poder ir al Dinamo Zagreb (después se sumó tarde a la pretemporada) reconoció: "Soy de mirar el presente y dejar todo por Godoy Cruz, lo que pasó ya quedó en el pasado. Se hablaron muchas boludeces que no contestaba los mensajes, que no quería venir a entrenar. Estoy tranquilo con los dirigentes, tengo la mejor relación, al igual que con el cuerpo técnico y mis compañeros".

Luego añadió: "Pienso en dejar todo por esta camiseta y dejar bien alto a esta institución, pienso en el presente que vivo en Godoy Cruz".

Al consultarle si le molestó no poder irse fue claro y dijo: "Siempre el jugador sueña con irse a jugar a Europa, no tengo rencores con nadie y siempre voy a dar lo mejor cuando me toque jugar, soy un agradecido a mis compañeros, al cuerpo técnico que cada día nos intenta mejorar".

"Siempre lo he dicho que soy un agradecido a Godoy Cruz, me llegan muchos mensajes de cariño y eso me da muchas más ganas para ayudar al club a salir adelante y dejarlo lo más alto posible", confesó.

El volante ofensivo sobre su gol al Canalla reconoció: "Lo grité con mucha euforia al tanto, por todo lo que veníamos sufriendo nosotros y los hinchas. Los jugadores siempre salimos a la cancha a ganar y convertir el gol me dio un alivio importante en lo personal y lo más importante es porque sirvió para la victoria".

"Al equipo a veces se lo castiga mucho, cuando la pelota no entra, las cosas buenas que hacemos en la cancha a veces no se valoran, sabemos lo que podemos dar y el potencial que tenemos. Necesitábamos ganar y sacarnos esa espina de no poder hacerlo. Ahora tenemos un lindo partido frente a Independiente de Avellaneda y esperemos seguir de racha", agregó el ex Huracán y Racing.

Se viene el Rojo

El talentoso jugador se refirió al partido ante Independiente de Avellaneda que se disputará este lunes en el Malvinas Argentinas a las 17 por la quinta fecha, con la presencia de simpatizantes neutrales. "Tiene un condimento extra por lo que viví en Racing, soy muy agradecido a esa institución y también por lo que estamos viviendo en Godoy Cruz, que queremos salir de la zona baja", afirmó.

La figura del Tomba ahora pasó para el equipo de casados, ya que contrajo matrimonio en Gualeguaychú. Sobre esta situación dijo: "La verdad que estamos muy felices con mi esposa y mi hijo y los disfruto mucho todos los días".

