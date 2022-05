Martín Ojeda asumió la responsabilidad de pelear el descenso en Godoy Cruz

Martín Ojeda Godoy Cruz uno.jpg Martin Ojeda el goleador del Tomba aseguró que el grupo es muy fuerte y tienen confianza en salir adelante. Martín Pravata (UNO)

Martín Ojeda, quien es uno de los goleadores del equipo, sobre la situación que vive el Tomba con el tema del descenso, reconoció: "Somos un grupo fuerte que podemos dar pelea, sabemos de la responsabilidad de lo que estamos jugando de estar peleando el descenso. Sabemos que si fuésemos más compactos en todas las líneas al torneo lo podríamos pelear".

"Ahora estamos metidos en el partido ante Tristán Suárez por la Copa Argentina y después se viene un torneo que será muy importante para nosotros, donde no nos podemos relajar ni un minuto", agregó el ex Huracán, Racing, entre otros equipos.

Con respecto a los puntos que tiene que sacar el equipo, dijo: "Tenemos que sacar la mayor cantidad de puntos posibles, peleando los puestos de arriba, lo de abajo va ir desapareciendo. Le pasó a Diego Dabove cuando agarró Godoy Cruz que estaban peleando el descenso y terminaron peleando el campeonato con Boca".

Martin Ojeda Godoy Cruz horizontal.jpg Martín Ojeda se refirió a su continuidad en Godoy Cruz. Foto: Martín Pravata (UNO)

Sobre su continuidad

El talentoso jugador se refirió a su futuro y dijo: "Tengo contrato hasta diciembre del 2023. No hemos hablado de nada porque todavía nos queda un partido. Luego cada uno analizará el presente y se verán las propuestas que llegan. Cuando no se dio el pase, no tuve rencores con nadie, en Godoy Cruz soy muy feliz".

Habló con Atoine Griezmann

Martín Ojeda se refirió al francés Antoine Griezmann, el delantero del Real Madrid que lo tiene en el Gran DT y celebra sus goles cuando juega al Gran DT. "Intercambié algunas palabras con Griezmann por Instagram, él me mira por TV, me dijo que patee al arco y que siga pateando los penales para que le siga sumando puntos, es algo muy lindo y se nota que es una gran persona", finalizó.