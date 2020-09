Martín Demichelis: "Me encantaría dirigir a River Plate"

Martín Demichelis actualmente se desempeña como entrenador del equipo sub 19 del Bayern Munich: "En el Bayern Munich, lo grupal está por delante de las individualidades. En River pasa algo similar. Se les van jugadores importantes, pero el espíritu grupal está por delante de todo. Le pasó a Marcelo Gallardo, pero siempre siguen adelante porque lo grupal está primero. River Plate y Bayern Munich tienen muchas cosas en común".

martin-demichelis1.jpg

"Me encantaría dirigir a River Plate en algún momento. Pero que sea dentro de mucho tiempo, porque ojalá Marcelo Gallardo se quede muchísimo tiempo. Gallardo tiene que ser el Ferguson de la institución", aseguró Martín Demichelis, el ex futbolista del seleccionado argentino.

Martín Demichelis debutó en River en septiembre del 2000, en un partido contra Estudiantes de La Plata. Jugó 52 partidos con la camiseta del club de Núñez. Su ciclo acabó en julio de 2003, cuando fue transferido al Bayern Munich. En el equipo alemán estuvo ocho años y ganó 11 títulos.

martin-demichelis2.jpg

"River me formó como persona, pero viví una etapa de maduración como profesional cuando pasé al Bayern; ahí te forman en todos los aspectos. Después del primer año tuve que entender que tenía que aprender sobre la cultura alemana y la de Baviera. Comencé a abrirme mucho más con el idioma y ahí empecé a sentirme más cómodo como jugador", expresó.

"En la historia del fútbol alemán solo dirigimos dos argentinos. Solo Rodolfo Cardoso del Hamburgo, que llegó a dirigir en la Primera como interino, y mi caso. Para mí es un orgullo que como extranjero me elijan para trabajar con el Sub 19. La exigencia es muy grande, porque tenemos logística de tres torneos. Viajes, concentraciones... Es prácticamente un equipo profesional", agregó.

El ex defensor reflexionó acerca de el desafío mental que supone para un futbolista el final de su carrera. Y explicó por qué no se dio su retiro con la camiseta de River: "Todos deseamos retirarnos con un final soñado. Buscar la parte final de una carrera es muy difícil. El post carrera es muy difícil, amoldarse a lo que se viene. Los chicos desde los 10 años viven todo lo relacionado al fútbol y a los 35 te retirás.. Es difícil. Pero no pude volver en su momento. Cuando yo podía, el club no y viceversa. Sé que algunos hinchas sienten la molestia, y es de respetar. No siento rencor con nadie. Ojalá que algún día pueda colaborar de alguna manera en el club. Marcelo Gallardo tiene que ser el Ferguson de River Plate y estar muchos años, pero ojalá algún día pueda dirigir a River, me tengo que preparar mucho, pero ojalá pueda en muchos años".