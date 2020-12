Martín Astudillo se fue con bronca por la derrota de Huracán

En conferencia de prensa, Astudillo hizo un análisis del partido y mostró su disconformidad por el rendimiento del equipo. "Me voy mal, no fue el partido que imaginábamos. El primer tiempo fue muy malo, no tuvimos control de pelota, jugamos muy apresurados y no encontramos el rumbo. En el segundo tiempo nos afianzamos un poco más desde lo táctico, tuvimos más tenencia de pelota, tuvimos situaciones pero no concretamos. Fue más por impulso que por buen juego", remarcó.

Y agregó: "De acá al futuro, no queda otra que levantarse. Nos quedan pocas fechas y hay que sacar la mayoría de puntos posibles. La jornada libre nos va a servir para corregir un montón de aspectos. Vamos a seguir trabajando para mejorar".

Por último reconoció: "En el primer partido tuvimos un buen rendimiento a pesar de la derrota. Ahora tuvimos otro resultado negativo y el funcionamiento colectivo no fue bueno, la efectividad se paga caro. Tenemos que dar pelea y no bajar los brazos".