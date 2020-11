Martín Arévalo destrozó a Los Pumas y defendió a Maradona

maradona1.jpg

"Hace unos días, Los Pumas habían escrito una de sus páginas más gloriosas cuando vencían a los All Blacks por primera vez en la historia. Hoy escribieron su página más triste", escribió el periodista de TyC Sports en cuenta de Twitter.

Y eso no fue todo: "Si lloras porque el sol no está, las lagrimas no te dejarán ver las estrellas”. A Maradona le llueven homenajes. Pero Los Pumas tuvieron una actitud triste y lamentable. Diego estuvo siempre, en 2001, en Leincester, en el Mundial. Desmemoriados. Con Pichot no hubiera pasado.