Mario Pergolini atacó a Boca por el sistema que hace latir el césped

Mario Pergolini, en su programa “Maldición va a ser un día hermoso”, que se emite por Radio Vorterix, salió al cruce con la iniciativa del Consejo Federal de Boca, liderado por Juan Román Riquelme.

“Nosotros tuvimos alguien que tuvo el buen tino de hacer que el campo de entrenamiento de Ezeiza tiembla. La verdad que da vergüenza. Es una estupidez... ¿Vos te creés que todos los pibes que van a la Bombonera les molesta que una cancha... (vibre)? Armaron un documental que es una mentira, esto es tanto humo como un montón de cosas”, indicó el ex dirigente de Boca.

Mario Pergolini, muy duro con Boca

Luego agregó: “Hacer esto nos pone en un lugar muy vergonzoso, muy estúpido. No lo digo por nombrar siempre a la misma persona, pero lo hace Fernando Sosa. La verdad que si hace esto con los clientes, saldría corriendo Leo Burnett. Encima el tipo es de River, no puede hacer algo para Boca. No se entiende”.