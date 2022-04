Mariano Barbieri y su entusiasmo por el buen momento del Lobo

"Es difícil lograr buenos resultados. Al principio no se nos daban los triunfos, pero el equipo siempre superaba al rival en el juego. Ahora hemos podido conseguir tres triunfos seguidos y eso te genera mucha confianza. Pero sabemos que este torneo es largo y tenemos mucho camino por recorrer", agregó el jugador del Lobo.

Este lunes, Gimnasia y Esgrima buscará su cuarto triunfo consecutivo ante Flandria, en el Malvinas Argentinas, desde las 19.10. "Vamos a salir a jugar a mostrar nuestra idea de juego, lo que hemos hecho en los últimos partidos. Tenemos mucho convencimiento en lo que podemos hacer en la cancha".

Mariano Barbieri contó sobre su momento personal: "Me siento bien en lo personal, con mucha más participación que al principio. Cuando llegue, por ahí, no lo hice de la mejor manera y me costo la adaptación Hoy me considero importante en el plantel y siempre trato de aportar mi granito de arena desde donde me toque".

Fotos: Martín Pravata (UNO)