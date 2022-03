Mariano Barbieri busca dar vuelta la página con Ginmnasia y ganarle a Villa Dálmine

"Creo que el equipo está jugando bien, ha generado mucho en los últimos partidos y estamos fallando en la definición, esperemos poder ser efectivos y poder conseguir un resultado positivo de visitante", agregó Barbieri.

El jugador que jugó en Flandria continuó diciendo: "Tenemos que seguir con este juego que hemos mostrado, estamos siendo un equipo protagonista, nos está faltando un poco de eficacia en el tramo final de la cancha. Lo importante es que el equipo genera mucho, nos falta ser más contundentes".

Con respecto a la etapa que está viviendo en Gimnasia y Esgrima, aseguró: "La verdad que me siento muy bien en este club, estoy teniendo un poco de continuidad, que es lo que quiero, estoy tratando de aportar mi granito de arena desde el lugar que me toque ocupar. Mendoza es una provincia muy linda y me siento muy a gusto".

Los citados de Luca Marcogiuseppe

https://twitter.com/GimnasiaMendoza/status/1509617292459401219 #PrimeraNacional



Los jugadores citados por Marcogiuseppe para visitar el próximo sábado a Villa Dalmine en Campana.#VamosLobo pic.twitter.com/Wmlmv6SEJa — Gimnasia y Esgrima (@GimnasiaMendoza) March 31, 2022

La palabra de Barbieri

Embed

Fotos: gentileza Prensa Gimnasia y Esgrima.