Mariano Andújar, a las trompadas luego de que hinchas lo cargaran con su padre fallecido

Luego de soportar todo el partido cargadas, algunas dirigidas hacia su padre fallecido en el 2011, el guardameta se dirigió hacia el alambrado de la popular donde se encontraba el grueso de simpatizantes del Globo y comenzó a lanzar trompadas en forma de protesta.

https://twitter.com/CLMerlo/status/1493785510313029632 Mariano Andújar, a los golpes con hinchas de Huracán.

*La Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires le labró un acta por su accionar.

*El arquero se sacó porque los hinchas lo cargaron por su fallecido padre. pic.twitter.com/NYD3CeYNlr — César Luis Merlo (@CLMerlo) February 16, 2022

El accionar del arquero hizo enojar a muchos de los que vieron las acciones en directo y los que, minutos después, lo presenciaron en las redes sociales.

Pero nadie sabía el motivo del comportamiento de Mariano Andújar, quien le explicó al árbitro Jorge Baliño el motivo de su reacción.

Jorge Baliño explicó: “Cuando terminó el partido, nos quedamos con mis compañeros en la mitad de la cancha y no vimos lo que pasó”.

mariano-andújar2.jpg Mariano Andújar se aguantó lo más que pudo las cargadas de los hinchas de Huracán, hasta que explotó.

Luego agregó: “Después Andújar vino al vestuario, me dio las explicaciones de la reacción y me pidió disculpas por si me afectaba en algo. Yo le dije que no y que no iba a hacer un informe porque no vi nada. Será cuestión de él con la Justicia”.

Una vez que las imágenes se viralizaron, la Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires actuó de oficio y le labró un acta del arquero.

Mariano Andújar y se expresó en las redes sociales