Marcos Sosa: "Me cambió la vida jugar en Independiente"

El jugador que vive en San José dialogó con Ovación y contó sobre sus inicios en el fútbol. "Mi carrera en el fútbol arrancó en el CEC, después estuve dos años en Argentinos Juniors. Me dejaron libre y volví al CEC. Me surgió la posibilidad de venir a Independiente Rivadavia por intermedio del Pato Colucci, tuve una prueba y estoy en el club desde el 2019. La verdad que estoy contento con todo lo que estoy viviendo".

Con respecto al amistoso que jugó ante el Globo, dijo: "Sentí mucha felicidad de poder ser titular ante Huracán Las Heras. Me sorprendió cuando el entrenador me dijo que iba a jugar, igualmente me avisó con tiempo que tenía posibilidades de jugar y la verdad que me sentí muy bien".

Sosa habló sobre sus virtudes y con mucha humildad aseguró: "Ahora estoy cumpliendo un rol más de marca, de tapón. Estoy muy agradecido al entrenador Marcelo Straccia que me ha dado mucha confianza. Me ha dicho que juegue tranquilo y que no tenga presiones".

"Todos los chicos siempre queremos jugar y tratamos de aprovechar las posibilidades que se nos presentan. Hay muy buen material en las divisiones inferiores. Los jugadores de más experiencia me han aconsejado mucho para seguir mejorando y seguir creciendo como jugador", agregó.

"El sueño es poder debutar en la Primera Nacional, estoy trabajando para poder ganarme un lugar. Todos los días trabajamos para seguir mejorando, la verdad que me cambió la vida jugar en Independiente Rivadavia".

Los referentes que tiene en su puesto

El volante tiene varios referentes que juegan en su posición. "Me gustan varios jugadores que juegan en mi puesto, Fernando Gago, Andrés Cubas y Matías Kranevitter. Veo varios partidos fútbol y trato de aprender de los futbolistas que tienen mucha experiencia".

Les hicieron los testeos y volvieron a entrenar