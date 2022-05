Marco Ruben: así fue su emocionante despedida en Rosario Central con gol incluido

►TE PUEDE INTERESAR: Fabrizio Angileri volvió a las redes con un llamativo video: ¿se irá de River?

Marco-Ruben-1.jpg Foto: NA

Ruben, de 35 años, y quien además jugó en River, Athletico Paranaense, Villarreal y Recreativo de Huelva -ambos de España-, Dinamo Kiev (Rusia), Thonon Évian Grand Genève (Francia), Tigres (México), recibió una ovación por parte de la parcialidad de Central, en un estadio colmado.

El último gol de Ruben en Central:

"Fueron días muy intensos y muy lindos, de muchas emociones. Hoy estoy agradecido porque me pude retirar en el club donde siempre quise jugar. Pasé tristezas, alegrías y viví muchos momentos", aseguró.

Marco Ruben debutó de la mano de Zof

El atacante rosarino, quien debutó en la Primera "canalla" de la mano del recordado Angel Tulio Zof, se llevó el cariño de toda su parcialidad.

"Sueño cumplido, me retiro de la mejor manera. Gran partido, convirtiendo un gol, los compañeros dieron la cara y se jugaron la vida, no puedo pedir más. Feliz de haber cumplido muchos sueños con esta camiseta. fueron días muy intensos, lindos, con mucha emoción, mucha gente que me demostró su cariño, saben lo que significa esto para mí", dijo Ruben.

Para el final el árbitro Pablo Giménez le regaló la pelota y el club le dio una plaqueta con su camiseta enmarcada con el número 262, la cantidad de partidos jugados en Central.