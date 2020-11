El DT leproso agregó: "En la práctica que hicimos este jueves vi a todos los jugadores consternados por esta noticia. Pareciera que no fuera verdad lo que pasó, a veces pensamos y decimos que no puede ser cierto".

Straccia contó como se enteró de la noticia. "Estaba terminando el entrenamiento y me llamó mi hijo desde Buenos Aires. Y cuando me contó no podía creer esta lamentable y tremenda noticia. Pensé que la fecha se iba suspender la fecha por la triste noticia de la pérdida de Maradona", admitió.

El homenaje a Maradona

https://twitter.com/CSIRoficial/status/1331768787994095617 #DiegoEterno



El Bautista Gargantini enciende sus luces en homenaje a Diego Armando Maradona. pic.twitter.com/aKCQzyTQrN — Independiente Riv. (@CSIRoficial) November 26, 2020

Sobre el debut ante Barracas Central

El entrenador se refirió al debut que tendrá la Lepra este sábado a las 17.10 ante Barracas Central en el estadio Claudio Chiqui Tapia, en el inicio de la Zona A de la Primera Nacional. "Es bueno empezar a competir, ojalá podamos tener una buena actuación. El equipo ha ido de menor a mayor en los amistosos preparatorios", dijo.

"Me preocupa el rival por el entorno y que el partido no será televisado. Trataremos de enfocarnos en el juego y no pensar en cosas raras. Nosotros vamos a intentar ganar frente a un rival que juega bien y tiene buenos futbolistas", añadió.

Con respecto a su debut como entrenador señaló: "Estoy feliz con la vuelta del fútbol y sobre todo por los jugadores que hace muchos meses que no pueden estar en un partido oficial. Al equipo lo veo bien, con muchas ganas y eso es lo más importante".

Los convocados

https://twitter.com/CSIRoficial/status/1332058244332793856 Estos son los concentrados para visitar a Barracas Central el sábado a las 17:10 por la primera fecha de #PrimeraNacional#MásUnidosQueNunca#ArribaLaLepra pic.twitter.com/TlfPXc6er2 — Independiente Riv. (@CSIRoficial) November 26, 2020

El equipo para el estreno

Straccia apostaría a estos once titulares para visitar a Barracas Central: Cristian Aracena; Luciano Sánchez, Alejandro Rébola, Paolo Impini y Leonel Ferroni; Mauricio Sperdutti, Sebastián Navarro, Sebastián Navarro y Matías Viguet; Diego Cardozo y Juan Amieva.