Marcelo Straccia: "Hicimos un partido de igual a igual"

"Creo que hicimos un partido de igual a igual ante un rival que tiene la posibilidad de pelear la punta. En los primeros 15 o 20 minutos no encontramos la lectura del juego y a partir de ahí nos acomodamos y hasta el gol del rival fuimos merecedores de algo más que el empate", comenzó analizando Straccia.

E inmediatamente agregó: "Pero en este momento lo que sentimos es que nos quedamos con las manos vacías después de haber hecho un gran esfuerzo. El balance que hago es el once contra once porque cuando nos quedamos con diez el análisis es otro porque no nos pudimos encontrar nunca".

Sobre el futuro del plantel, ya que al finalizar los dos partidos que le quedan no jugarán hasta el inicio del torneo 2021, comentó: "Vamos a seguir intentando armar un equipo competitivo, venimos de menor a mayor más allá del partido ante San Martín (SJ), venimos creciendo y quizás no se ve reflejado en la tabla o en la imagen de este partido, pero entiendo que vamos armando un equipo con más rodaje y a eso apuntamos. El objetivo es tener la personalidad suficiente para pelear de igual a igual a cualquiera".

A Independiente Rivadavia le quedan Alvarado en Mar del Plata, se jugará el próximo domingo, y se despedirá del torneo como local ante Mitre de Santiago del Estero.

"Todavía nos faltan dos partidos importantes y hay que ir a jugarlos, como ya les dije necesitamos seguir creciendo. No puedo hablar de positivo o negativo porque estamos armando un equipo nuevo con una estructura nueva y en ese plan de organización detrás de un proyecto la idea es armar un equipo que peleé en otro lugar de la tabla", explicó sobre un supuesto balance.

"Esto para nosotros no terminó, quedan seis puntos en juego y tenemos que seguir jugando. Después del torneo veremos quién está a la altura y quién no para continuar en Independiente Rivadavia", cerró en la conferencia de prensa que se brindó en el campo de juego del Bautista Gargantini.