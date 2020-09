"Me parece que estábamos bien, la salida de Úbeda nos dejó un espacio ya que tendríamos un solo jugador en ese puesto y con la llegada de Jesús Méndez estaríamos bien", dijo Marcelo Straccia en diálogo con Ovación 90 (Radio Nihuil).

Y agregó: "Yo considero que necesitamos experiencia para estar a la altura de un torneo competitivo y muy duro. A eso apuntamos".

Respecto al posible once titular, el DT comentó tenerlo en la cabeza pero todo se definirá en las próximas semanas cuando comiencen a sumar minutos de fútbol formal.

"Tengo un 80 por ciento el equipo en la cabeza, pero lo tengo que ver en cancha. Sin embargo siempre hay jugadores que sorprenden en los entrenamientos y en ese 20 por ciento faltante hay futbolistas que me generan dudas. Tengo una base en la cabeza y la quiero desarrollar cuando estemos todos bien", explicó.

La Lepra tiene pactado su primer amistoso para el 10 de octubre ante Godoy Cruz en Coquimbito.

En otro orden, el entrenador rosarino manifestó haber tomado con tranquilidad el asilamiento que sufrió un grupo de futbolistas por haber tenido contacto estrecho con un positivo de Covid-19.

"Lo tomamos con tranquilidad porque sabíamos que podía suceder, nos puede tocar a cualquiera. Si bien fueron varios los chicos aislados todos los resultados dieron negativo y ya se sumaron a los entrenamientos. Falta el jugador que dio positivo solamente", comentó.

Sobre si les afecto al trabajo diario la falta de estos jugadores contó: "Tuvimos que hacer algunos cambios en la rutina ya que era menor la cantidad de futbolistas con los que contábamos y teníamos pensado hacer un trabajo especial con ellos. Pero van a trabajar el fin de semana para no perder tiempo".

Y reiteró: "Estamos tranquilos, estamos con tiempo, que ahora parece que es lo que sobra. Gracias a los protocolos y al médico detectamos a tiempo el positivo y actuamos de la mejor manera. Está todo en orden y bien".

Por último habló de cómo esta viendo al plantel y se mostró satisfecho con el trabajo de sus futbolistas.

"Lo que estamos viendo del plantel es que ellos están bien y no tenemos que preocuparnos. Estamos en un periodo de conocimiento mutuo y no sé si la palabra es conforme, pero estamos satisfechos con lo que están haciendo los muchachos. Veo mucha predisposición y profesionalismo en los jugadores, estamos contentos con el día a día", remarcó.

"Seguramente vamos a tener errores, pero vamos a ser competitivos y eso me da tranquilidad", cerró.

La salida de Úbeda

"Sí me sorprendió. Pero que un chico como Santi tenga la posibilidad de salir y poder asegurar su futuro y el de su familia no me puedo oponer. Me hubiera gustado que se quede desde mi lugar, sin embargo al club y al jugador les cerró la operación".

"Deseamos que le vaya de la mejor manera, porque si a Santiago le va a bien al club le va ingresar dinero".

La vuelta de la Primera Nacional

"Sobre el formato del torneo tenemos diferentes versiones, puede que juguemos con los equipos de la zona baja de la tabla que nos garantice una cierta cantidad de partidos y la otra es que exista una ventaja deportiva. Estamos a la espera de saber que va a pasar y principalmente aguardamos que arranque Primera ya que es fundamental para que luego inicien las otras categorías".