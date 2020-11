La Lepra está en la Zona A de la Reválida A y comparte grupo con Alvarado (MdQ), Barracas Central, Belgrano de Córdoba, Brown de Puerto Madryn, San Martín de San Juan, Nueva Chicago y Mitre de Santiago del Estero.

"El hecho de no haber público, la localía que molesta es el viaje en sí. Después Barracas Central no es un equipo que pesa por su gente, en cambio fuimos favorecidos por ejemplo con Belgrano que no va a contar con su público y es un equipo grande", dijo.

Y agregó: "Por otro lado zafamos de los viajes largos como Santiago del Estero y Puerto Madryn; de siete tenemos cuatro afuera que son en Buenos Aires, Córdoba y Mar del Plata y en la última fecha viene San Martín de San Juan, pero estamos a muy corta distancia para ambos".

"Lo único que puede incomodar un poco es las dos fechas de visitante de entrada, pero es lo que nos tocó y hay que afrontarlas", comentó sobre el sorteo del Azul que jugará tres fechas en Mendoza y cuatro fuera de la provincia.

Straccia horizontal.jpg

De cara al debut ante Barracas Central, sobre su equipo comentó: "No me considero menos que nadie, el rival también se va a tener que preocupar por nosotros porque tenemos cosas interesantes. Quizás no estamos al cien por cien en lo que este equipo puede dar porque hemos tenido muchas complicaciones que no quiero que suenen a excusas, pero los otros equipos también tienen dificultades".

"No tenemos que pensar que somo menos que nadie, es un torneo muy difícil. Me hubiese gustado que siguiera el otro torneo y comience uno nuevo, pero nos sirve para ver dónde estamos parados para lo que viene", añadió.

Respecto a las complicaciones explicó: "Por diferentes causas, hemos tenido muchos chicos con Covid, no pudimos armar dos veces el mismo equipo. Y en el regreso por más que están bien cuesta agarrar el ritmo que tenían antes de enfermarse. Parece mentira pero el cuerpo lo siente y el porcentaje de lesiones después del coronavirus es alto. Entonces por ahí para no correr riesgos prefiero preservar a algunos jugadores para no perderlos por cinco encuentros".

https://twitter.com/ovacion/status/1329517466096193536 ¡A tomar nota! Así se les fue a Gimnasia y Esgrima e Independiente Rivadavia en el sorteo para el campeonato de la Primera Nacional https://t.co/jEbKlbBAek — Ovación (@ovacion) November 19, 2020

Por último, hizo un balance desde su llegada a la Lepra y sobre la posibilidad de traer a algún jugador más respecto al plantel que tiene.

"La verdad que el balance hasta el momento en lo estrictamente futbolístico es bueno. Cuando llegamos faltaban muchas cosas que no habían y hoy tenemos un orden y una planificación teniendo lo que nos hace falta para trabajar. Desde ese lugar hemos logrado lo que deseábamos", comento Straccia.

Y cerró: "Traer por traer no es nuestra idea, hemos armado un plantel numeroso y con esto estamos bien y contentos por los jugadores que tenemos".