Marcelo Straccia analizó el amistoso ante Godoy Cruz

Straccia sacó muchas conclusiones positivas del primer amistoso de pretemporada de un equipo totalmente renovado, salvo el arquero Cristian Aracena y el delantero Lucas Fernández, el resto fue la primera vez que jugaron juntos.

"Hemos tenido puntos positivos en este primer amistoso frente a un rival que nos superó en el ritmo y velocidad. Nos marcaron un gol de penal, después uno en contra que le pega a Impini y después el tercero llegó desde un tiro de esquina. Nos superaron, pero el juego fue de trámite parejo. En el segundo partido formamos con los jugadores justos, algunos están aislados", dijo el DT de la Lepra en diálogo con Ovación.

Y agregó: "Me quedó con las cosas buenas que hemos hecho, hay que seguir corrigiendo y trabajando. Hay que acomodar la máquina, nosotros llevamos 25 días de trabajo, menos tiempo que ellos y se nota la diferencia. Tenemos que corregir mucho, nos viene muy bien esto que nos sucedió ahora".

Marcelo Straccia horizontal una.jpg

Sobre los aspectos positivos que le vio a su equipo rescató el orden y el buen manejo de pelota.

"Hemos tenido orden y un buen manejo de pelota, somos un equipo que todos los días venía haciendo trabajos de fuerza y nos falta ritmo futbolístico, todavía estamos lentos. Habíamos hecho dos practicas de fútbol. En el último tramo del partido metimos mucha presión y me quedó con ese ritmo frente a un equipo que es rápido", explicó.

"En líneas generales estoy muy conforme, los jugadores están trabajando con mucho compromiso. Tenemos que seguir ajustando detalles. Es para esto los amistosos, tenemos que tener más velocidad y conocimiento entre los mismos jugadores, es un equipo donde han llegado muchos jugadores y hay algunos que hace poco se han sumado", añadió el entrenador de Independiente Rivadavia.

Marcelo Straccia horizontal dos.jpg

Alejandro Rébola y Jesús Méndez, dos de los últimos refuerzos, fueron titulares y Straccia se mostró conforme con el rendimiento del defensor y el volante: "Alejandro Rébola de a poco se va poniendo en ritmo e iba a jugar 35 minutos, pero quiso seguir jugando. Jesús Méndez le tocó batallar en la mitad de la cancha, lo sintió, habíamos decidido que jugará 35 minutos".

Straccia se refirió a lo que se generó en la previa del amistoso

Los clubes informaron este viernes que no se iba a jugar el amistoso entre la Lepra y el Tomba, pero después se terminó disputando.

"Desde mi lugar nunca dije nada, siempre sostuve que íbamos a jugar, con Diego Martínez tenemos una buena relación y estábamos seguro que se jugaba. Fuimos a jugar un partido de fútbol, hubiera sido una lástima que se hubiera suspendido", comentó.

Respecto a la posibilidad de jugar un amistoso ante Gimnasia y Esgrima dijo: "Me gustaría jugar ante Gimnasia. Diego Pozo ha manifestado que no y lo entiendo, a lo mejor nos enfrentamos en el torneo. Estamos analizando la chance de viajar a Buenos Aires para concretar algún partido amistoso. La intención es jugar dos o tres partidos más antes del reinicio del torneo".

Sus posteos en Twitter

"No me gusta que me falten el respeto, yo no se lo falto a nadie. No tienen obligación de leerme. Yo tomo la red social como una cuestión de aburrimiento nada más", dijo sobre sus tuits que generan mucha polémica en la red socia del pajarito.

Varias caras nuevas en el amistoso

En la Lepra jugaron varios refuerzos. Tuvieron acción los defensores Alejandro Rébola, Paolo Impini, Leonel Ferroni y Carlos Araujo; en el mediocampo lo hicieron Sebastián Navarro, Jesús Méndez, Daniel Imperiale y en la delantera se movieron Mauricio Sperdutti y Juan Amieva.