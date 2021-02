gallardo-morro-1.jpg Marcelo Gallardo y el Morro García juntos en Nacional.

"No tuve la posibilidad de seguir generando un vínculo con el Morro García después de haber compartido equipo con él. Pero sí teníamos un buen diálogo. Tengo muy buenos recuerdos de él", dijo el Muñeco quien jugó en Nacional entre agosto de 2010 y junio del 2011, siendo campeón, aunque después fue DT durante una temporada.

Gallardo sobre el Morro: "Era un chico lleno de buena energía. No tuve la posibilidad de seguir generando un vínculo con él después de haber compartido campo de juego (en Nacional), pero si teníamos muy buena relación cada vez que nos enfrentábamos" pic.twitter.com/xG3u08oz8F — Sebastián Amaya (@sebaamaya) February 9, 2021

"No puedo salir del shock que me provocó la noticia. Me generó mucha tristeza y dolor. Es muy fuerte. Todos ahora hablamos de la enfermedad de la depresión pero cuando pasan cosas así el estado de alerta que se nos genera es muy grande. Mi pésame para la familia y amigos, que descanse en paz", dijo Gallardo recordando al Morro García, quien hizo 46 goles en 102 partidos con la camiseta de Nacional entre los años 2008 y 2011.