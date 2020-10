José Basualdo fue dirigido por Carlos Bianchi en Vélez y luego en el Xeneize. Con ambas camisetas se coronó campeón Intercontinental (1994, vs. Milan y 2000, contra Real Madrid).

basualdo1.jpg

Entrevistado por Sebastián Vignolo para el programa 90 Minutos, ESPN, Pepe José Basualdo aseguró que "a Gallardo hay que compararlo con Ramón Díaz".

Para el ex futbolista de Boca, el Muñeco Marcelo Gallardo "no está en el mismo nivel que el mítico entrenador Xeneize".

marcelo-gallardo.jpg

"Va por buen camino, pero todavía le falta", dijo José Basualdo. Ante la repregunta de Vignolo, el Pepe recordó que el DT de River "todavía no ganó ningún torneo local".

José Basualdo recordó la derrota de River Plate ante Al-Ain por las semifinales del Mundial de Clubes 2018. El equipo de los Emiratos Árabes Unidos venció a River Plate 5 a 4 en la tanda de penales, tras haber empatado 2 a 2 en tiempo reglamentario. Esa derrota impidió al equipo de Marcelo Gallardo enfrentar al Real Madrid en la final del torneo.

basualdo.jpg

No es la primera vez que José Basualdo cuestiona a Marcelo Gallardo y niega cualquier tipo de comparación con Carlos Bianchi. En 2019, el nacido en Corrientes aseguró que "no está ni cerca" del ex técnico de Boca.

"Los trofeos son los que te marcan si estás o no a la altura del que está más arriba. Yo en un momento dije que era muy parecido a Bianchi porque siempre hacía debutar a chicos, siempre pendiente de los jugadores de inferiores", explicó aquella vez el Pepe Basualdo en diálogo con Fox Sports.

Boca vs. River: la probabilidad de un cruce en octavos

River Plate y Boca Juniors cumplieron su primer objetivo en el regreso del fútbol tras la detención por la pandemia del coronavirus. Ambos equipos están clasificados a octavos de Final de la Copa Libertadores 2020 y un solo resultado impediría que pudiesen enfrentarse en los primeros cruce mano a mano.

La ecuación es fácil. Boca ya tiene el primer puesto asegurado en su grupo en la Copa Libertadores, así que habrá que esperar a ver que sucede con River Plate, que deberá ganar para terminar por encima de Liga de Quito.

Un triunfo ante el conjunto ecuatoriano evitaría la posibilidad de que los equipos argentinos se crucen en octavos de final de la Copa Libertadores. Si el Millonario empata o pierde en la última fecha, habrá posibilidad de que en el sorteo del 24 de octubre se puedan volver a cruzar en Copa Libertadores. Además, el partido de vuelta sería en La Bombonera.