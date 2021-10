Marcelo Gallardo, su futuro en River y la "decisión final"

Tras el encuentro en el cual River goleó por 3 a 0 a Argentinos Juniors, el Muñeco expresó: "Quiero disfrutar del momento que atravieso con el equipo y mi cuerpo técnico. Es un momento en el que estamos muy enfocados de pensar en partido tras partido para llegar al objetivo final", aseveró.

gallardo-2.jpg Marcelo Gallardo culmina su contrato con River el 31 de diciembre

Con el triunfo frente a Argentinos Juniors, River suma 42 unidades y le sacó 9 puntos de ventaja a Talleres de Córdoba cuando faltan 7 fechas para el cierre de la Liga Profesional, por lo cual el técnico dijo que quiere enfocarse en la recta final del torneo.

"Estamos muy conectados con eso como para pensar en el final del año. Reconozco que soy un agradecido eterno del cariño de la gente. No viene de ahora, viene de hace mucho. Quiero que se sientan totalmente identificados con el equipo", manifestó Marcelo Gallardo.

Asimismo agregó: "Siento que cada vez que soy reconocido por el hincha están reconociendo al equipo. Es mi manera de sentir. No me pongo por encima de nada. Lo que represento es lo que el equipo muestra adentro de la cancha. Cuando me siento representado por el equipo, es cuando más feliz me siento. Ese cariño sé que me lo están dando a mí pero se lo están retribuyendo al equipo".

El River de Marcelo Gallardo en torneos locales

Jugó 187 partidos; ganó 96, empató 50 y perdió 41.

Sumó 335 puntos.

Las campañas

Torneo Transición 2014: subcampeón detrás de Racing.

Campeonato 2015: 9no. a 15 puntos del campeón, Boca.

Torneo Transición 2016: 9no. a 16 puntos del finalista San Lorenzo en un campeonato que se disputó en dos zonas.

Campeonato 2016/2017: subcampeón detrás de Boca.

Superliga 2017/2018: 8vo. puesto. El campeón fue Boca.

Superliga 2018/2019: 4to. lugar, a 12 puntos del campeón Racing.

Superliga 2019/2020: subcampeón de Boca

"Una situación de privilegio"

Marcelo Gallardo aseguró que River se encuentra en "una situación de mucho privilegio" tras afianzarse como el único líder, a la vez que dijo que es algo "para valorar y sentir orgullo".

"Es una situación de mucho privilegio. Es realmente para valorar y sentir orgullo. Nos falta para lograr el objetivo, pero estamos en una vía donde cada vez vemos con mayor claridad el punto final. Nos tiene muy confiados, seguros", expresó.

El técnico destacó que el elenco de Núñez se impuso a "muchas dificultades" y que el mérito fue "saber tener un convencimiento claro, sin perder la idea, más allá de quiénes jueguen".

"Sentimos una gran satisfacción, consolidamos un equipo con un montón de dificultades. Tuvimos que atravesar partidos no muy buenos. Había que jugar, darle confianza a los jugadores. Pasamos por momentos difíciles, pero obtuvimos buenos resultados. Hoy, con mayor solidez en todas las líneas, muy satisfecho con lo que hemos generado", añadió.

Al hablar acerca de su gestión al frente del plantel dijo: "Si bien puedo decir que me siento más entrenador por el recorrido y la experiencia de los años, me parece que la dificultad está todo el tiempo. No hay una única gestión. Es global. Como ha sido global la gestión en estos años, he tenido que lidiar con un montón de situaciones de cambios permanente, con jugadores de mucha experiencia, con jóvenes. La gestión está en saber maniobrar y tener un equilibrio".

"El mensaje ha sido claro desde siempre. Eso me ayuda muchísimo, que todo el mundo lo entendiera. Es saber lidiar con todas las situaciones. Gestionar egos de jugadores de fútbol no es fácil. Estoy contento porque aprendo todos los días. Evoluciono todos los días. Para nosotros es un desafío permanente reconvertirse", indicó.