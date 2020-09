Marcelo Gallardo sorprendió al hablar de la goleada de River

"Jugamos con muchísima seriedad, el equipo funcionó de la manera que queríamos que lo haga desde el juego. Fuimos muy serios, respetando al rival y sabiendo de nuestra condición. Ante un rival inferior pudimos demostrar, con mucha presencia, de principio hasta el final con ideas, concepto y seriedad y fue lo que más me gustó del equipo", afirmó el Muñeco Marcelo Gallardo.

En la conferencia de prensa posterior al cotejo Marcelo Gallardo evitó pronunciarse sobre si disputar el partido en el llano de Lima y no en la altura de Juliaca lo pudo haber favorecido ante Binacional.

marcelo-gallardo2.jpg

"Eso no sabría responderlo. Seguramente jugar a 400 metros de altura para los equipos que vienen del llano es una dificultad. No es lo más fácil para nosotros de ir a la altura, pero eso no dependió de nosotros", afirmó Marcelo Gallardo, DT de River Plate, en referencia a otro choque con Binacional.



En cuanto a si River Plate, por el juego que demostró en el reinicio de la competencia, es candidato a quedarse con el título, Marcelo Gallardo aseguró que el millonario está para "competir, para intentar ganar, buscando una forma y teniendo una idea".

river-plate.jpg

"En esta reanudación de Copa Libertadores después de mucho tiempo, es muy prematuro hablar de eso. Comprendo que somos un equipo que tiene aspiraciones, que tiene esa ambición de jugar y de competir bien y lo seguiremos intentando de acuerdo a las condiciones que se nos presenten", enfatizó Marcelo Gallardo.

Luego indicó que el próximo objetivo en la Copa Libertadores será "clasificar a octavos de final" y con esa idea recibirán a San Pablo y Liga de Quito en el estadio de Independiente, "y después empezará otra competición".

marcelo-gallardo.jpg

¡En cuanto a las goleadas que le propinó su equipo a Binacional en los dos partidos que disputaron -8 a 0 en el Monumental y 6 a 0 en Lima-, Marcelo Gallardo dijo que eso "habla del compromiso de los futbolistas".

"Luego de mucho tiempo de parate uno siente que no es fácil volver a competir. Esto habla de un gran compromiso para poder seguir exigiéndonos y es el gran desafío de todos, y eso está bueno que suceda. Hablamos de un equipo que viene jugando hace tiempo, que entiende las ideas y que intenta llevarla a cabo con determinación y habla de una representación muy grande para lo que queremos", afirmó Marcelo Gallardo.