Marcelo Gallardo: "River no está en oferta"

Respecto del mercado de pases, continuó: "Los jugadores nuestros son requeridos en el mercado de pases porque tienen buenos rendimientos y están en un equipo que funciona muy bien, pero propuestas reales no hay, no llegó nada formal, ni ninguno se sentó a hablar conmigo para decirme que ve con buenos ojos una posible salida".

gallardo.jpg Gallardo habló claro sobre las ventas de jugadores en River.

Respecto a la llegada de refuerzos, señaló: "Hasta ahora no hemos incorporado. Cuando dije que entendía la situación económica de nuestro club, me refería a que había que seguir trabajando con los juveniles de la casa".

"Lo estamos haciendo hace varios años, miramos para adentro. Es prueba y error, si no tenemos en Inferiores alguna opción primaria, ahí veremos, dentro de la economía que tengamos, si hay jugadores en el mercado de pases del medio local con alguna chance de poder venir", agregó.

Si considero que la venta de Martínez Quarta fue suficiente o insuficiente, mi opinión no va a cambiar nada. Ya me he manifestado al respecto, pero no hay ningún compromiso conmigo de que no vaya a haber algún movimiento más. Esperemos que no, pero eso se verá en estos días. No estamos en condiciones de competir con otros mercados. Si considero que la venta de Martínez Quarta fue suficiente o insuficiente, mi opinión no va a cambiar nada. Ya me he manifestado al respecto, pero no hay ningún compromiso conmigo de que no vaya a haber algún movimiento más. Esperemos que no, pero eso se verá en estos días. No estamos en condiciones de competir con otros mercados.

El equipo para el jueves

Ante Liga de Quito en el duelo de este jueves a las 21:30 para cerrar la fase de grupos de la Copa Libertadores, River tendrá al chileno Paulo Díaz como reemplazante de Lucas Martínez Quarta, transferido a la Fiorentina de Italia.

"Va a jugar el mismo equipo que la otra vez, con la inclusión de Paulo Díaz por Martínez Quarta. Lo veo mejor, aunque Robert Rojas fue una gran alternativa y jugó a un gran nivel durante el año pasado", explicó Gallardo en conferencia de prensa.

Y continuó: "Me inclino por Paulo Díaz porque no quiero tocar mucho el equipo y prefiero darla la confianza a un jugador que considero importante, de Selección. De acuerdo a los rendimientos, se verá en la competencia interna".

"Un torneo coherente"

Marcelo Gallardo, se mostró "contento" por el regreso del fútbol argentino a partir del 30 de octubre, y destacó que se organizó "un torneo coherente dentro de las posibilidades".

En conferencia de prensa, el "Muñeco" señaló: "Estoy contento de que el fútbol argentino se ponga en actividad, me parece algo importante. De acuerdo a las dificultades que atravesamos, creo que intentaron hacer un torneo de lo más coherente dentro de las posibilidades. Podemos opinar de diferentes cosas, pero lo importante es que comience".

En cuanto a la participación de River, que también disputa la Copa Libertadores, sostuvo: "Las prioridades siempre son las mismas, los desafíos también, tratar de competir y de tener el deseo de ganar. A mí se me ha criticado por no haber obtenido hasta ahora un torneo local, algunos me dicen que es una cuenta pendiente. Hemos tenido que optar, en algunos momentos, por alguna competencia para tratar de definirlas, y le hemos dado prioridad a la Copa Libertadores, claramente", añadió.

La localía en el River Camp

Marcelo Gallardo se refirió también a la posibilidad de que River actúe como local en el River Camp de la localidad bonaerense de Ezeiza en el torneo de la Liga Profesional de Fútbol y negó haber recibido "una negativa" al afirmar que no existe aún "ninguna información oficial".

"No tengo ninguna información oficial de parte de nuestros directivos, y tampoco ninguna negativa al respecto. Imagino yo que se encargarán de evaluar todas las posibilidades en estos días, esperemos tener novedades", manifestó Gallardo en conferencia de prensa.