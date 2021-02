maravilla-river.jpg Maravilla Martínez fue ovacionado en el Monumental.

Pese a que minimizó su condición de hincha de River, Maravilla Martínez de deshizo en elogios para Marcelo Gallardo: "Tomar un café con Gallardo sería estar en la gloria. Le preguntaría en donde encuentra la inspiración para mantenerse y transmitir eso que transmite. La gente que es buena tiene un imán y el tiene un imán. Es un líder porque transmite, contagia, ayuda y alienta. Lo que realmente quisiera preguntarle es ¿Cómo hace alentarse a él mismo? ¿Cuál es la motivación de Gallardo?".

Locuaz, como de costumbre, el ex campeón del mundo contó que antes de su pelea cumbre ante Julio César Chávez Jr. recibió un llamado de Diego Maradona: "¡Se me caían las lágrimas! Recuerdo que me felicitaba, me alentaba y estaba con un grupo de amigos y cantaban. Me dijo palabras muy buenas que solo los deportistas podemos comprender. Fue maravilloso, cuando corté me quedé en silencio, helado y perplejo. Me subí al auto y le decía a mis amigos: me llamó Maradona ¿Qué más puedo pedir?".

Maravilla, quien se comparó con Gabriel Batistuta, "pero el fue una súper bestia mundial", y con el Pupi Zanetti "por la edad" hasta la que jugó; no pudo evitar referirse a Diego Maradona, fallecido el 25 de noviembre del año pasado: " A mí no me importa lo que hizo con su vida, me importa lo que con la mía, como dijo Fontanarrosa. Tuve la fortuna de poder verlo jugar y hubiera pagado por verlo en directo. Hubiera gritado un gol de Diego con la camiseta de Boca. Diego fue único. Es la persona mas influyente de toda la historia de nuestro país. Por haber tenido la posibilidad de conocer a Diego hubiera cambiado lo que me pidan. Una charla con Maradona o un abrazo de él no hubiera tenido precio".