"Maradona fue el único jugador que me hizo llorar"

El Tincho dijo: "Cuando me enteré de la noticia, me dio mucha tristeza, para nuestra generación fue un jugador que nos marcó futbolísticamente. Fue el único jugador que me hizo llorar a mí y a la familia. Cuando confirmaron la noticia, no quería creerlo. La verdad que estoy muy mal, me pone muy triste ver la imágenes por la televisión y trato de ver lo menos posible".

El DT del Globo luego aseguró: "La verdad que siento mucha tristeza, es un golpe inesperado. Salió de muchas difíciles y pensaba que iba a salir de esta. Quería volver a verlo en un campo de juego. Es un golpe duro para todos".

Astudillo admitió: "Nunca tuve la oportunidad de tenerlo cerca. El sueño del pibe hubiera sido sacarme una foto con el más grande de todos. A los argentinos nos conocen por Maradona o Messi que por otra cosa. Es una pena para el mundo del fútbol, para toda la gente que lo ama. Ha sido un referente para todos los que aman este deporte".

"El miércoles hicimos un partido amistoso con FADEP y se hizo el minuto de silencio, es lo menos que podemos hacer por él", afirmó.

El Club Atlético Huracán las Heras lamenta la pérdida física de Diego Armando Maradona.

Sobre la preparación del Globo

Huracán Las Heras reiniciará el torneo Federal A el viernes 4 de diciembre ante Deportivo Madryn en condición de visitante, en un partido correspondiente a la Zona Sur. Astudillo aseguró sobre este primer choque: "El equipo ha ido de menor a mayor, hemos encontrado la filosofía de juego. Nos toca un rival muy duro con el agregado de un viaje muy largo, estamos muy ilusionado y vamos a dar batalla. Estamos muy conformes con el plantel que tenemos y vamos a dar pelea".

El plantel viajará el próximo martes vía terreste a la ciudad de Madryn a la espera del primer compromiso en el certamen. En la segunda fecha el Globo jugará de local en el estadio General San Martín ante Deportivo Maipú.