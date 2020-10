Maradona cumple 60 años: Diego en números del 1 al 60

1: Título del Mundo con la Selección argentina mayor en México 1986 y un solo campeonato en Argentina, con Boca en el Metropolitano 1981.

2: "Mis sueños son dos. Mi primer sueño es jugar el Mundial y el segundo es salir campeón de Octava." (Maradona, a los 12 años, en un video).

3: Los títulos logrados con el Barcelona en España: Copa del Rey, Recopa y Supercopa.

4: Los títulos que ganó con el Nápoli de Italia (Liga 1987 y 1990, Copa Italia 1987 y Supercopa Italiana 1990).

5: Partidos oficiales que jugó con la camiseta de Newell’s Old Boys (1993/94).

6: Los equipos en los que jugó en su carrera profesional: Argentinos Jrs, Boca, Barcelona de España, Napoli de Italia, Sevilla de España y Newell’s Old Boys.

Diego Maradona Top 50 Amazing Skill Moves Ever | Is this guy the best in history? D10S