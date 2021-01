Maipú, a un paso de lograr un histórico ascenso tras 35 años

Ese día el Deportivo Maipú formó con Orlando Murcia; Francisco Marabelli, Sergio Scivoletto, Pedro José Foppoli y Daniel Barrios; Hugo Olmos, Raúl Omar Rogel y Carlos Zuin; Daniel Gauto, Roberto Jaime Corró y Mario Bernio.

Los goles lo marcaron Daniel Gauto y el defensor Blas Fernández, de la Lepra, en contra de su valla.

El Cruzado estuvo seis temporadas en en viejo Nacional B y el 30 de mayo de 1992 jugó su último partido en esta división. Fue ante Atlético Tucumán en calle Vergara y fue derrotado por 2 a 0, el equipo era dirigido por Víctor Milanesse Comisso.

El recuerdo de Roberto Jaime Corró

El ex delantero del Deportivo Maipú Roberto Jaime Corró no olvida su pasó por el club y se refirió al hecho histórico que tiene nuevamente el club para ascender después de 35 años.

"Lo que logramos nosotros fue algo histórico, era la primera vez que un equipo de Mendoza subía al Nacional B. Lo más importante que teníamos era el grupo y fue algo inolvidable lo que logramos en la final ante Independiente Rivadavia. Mi etapa en Deportivo Maipú fue uno de los momentos más lindos de mi vida. Muchos equipos grandes no tenían un gran respeto", dijo el ex atacante desde Chile.

Con respecto a lo que se juega el Cruzado este domingo ante Deportivo Madryn lo vive con mucho nerviosismo y reconoció que "no voy a prender la radio ni lo voy a mirar por la televisión el partido".

"Dios quiera que ascendamos nuevamente al Nacional B. Me gusta el equipo por su mentalidad ganadora y ojalá puedan coronarlo con un ascenso, se lo merecen", cerró.

La palabra de Fernando Subase

Fernando Subase es otro de los ex jugadores que jugó en el recordado equipo de 1986, el ex defensor contó: "Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp donde estamos los ex jugadores que logramos el ascenso y jugamos el Nacional B. Estamos con mucho nerviosismo".

"Desde Córdoba voy hacer fuerza para que se pueda lograr el ascenso. Es parte de mi vida Deportivo Maipú y lo llevó en mi corazón", dijo con emoción.

El recuerdo de Darío Mucarzel

El ex delantero Darío Mucarzel es uno de los ex jugadores que jugó el último partido del Deportivo Maipú en el viejo Nacional B, fue el 30 de mayo de 1992 en calle Vergara ante Atlético Tucumán.

El Turco recordó ese encuentro y dijo: "Me acuerdo que tenía 16 años y me tocó jugar desde el arranque. Yo había jugado algunos minutos en el partido ante Lanús que se consagró campeón y lo dirigía Miguel Ángel Russo".

"Esta posibilidad la vivo como hincha y volver a estar en ese Nacional B sería algo muy lindo. Estos jugadores están a un paso de quedar en la historia de la institución. Yo en el ascenso del 86 era la mascota del equipo", cerró el Turco.