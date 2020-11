Luque recordó a Maradona: lo consoló cuando quedó afuera del Mundial

"Menotti dijo: 'hoy voy a decir los tres que no van a quedar. Los tres que no van a quedar son Lito Bottaniz, Bravo y Diego'. Se hizo un silencio y hasta los pájaros se callaron", relató.

Y añadió: "Yo quería calmarlo y Ricardo Villa me dijo: ¿qué vas a decir? No había palabras porque te estabas quedando afuera de un Mundial. Luego Menotti dijo: 'hoy vamos a suspender la práctica porque no veo ambiente'".

"Yo lo alcancé a Diego, le puse la mano en el hombro y le dije: 'me imagino lo que tendrás ahora en tu corazón. Vos vas a jugar cuatro o cinco mundiales y seguro vas a salir campeón", señaló.

Diego Boca-Luque Unión (1)

luque1

Leo se refirió a los días en que el astro enfrentaba a los titulares de la Selección. "Me enojaba mucho y lo defendí mucho porque suele suceder que cuando juegan los equipos titulares con los sparring y hay algún pibe que está jugando bien van y lo levantan para arriba de una patada. En el caso de Passarella y el Negro Gallego eran tipos muy fuertes y con personalidad y no les gustaba perder ni al truco", admitió.

El extacante de Unión de Santa Fe y River Plate, recordó el momento en que estuvieron concentrados de cara al Mundial '78, que finalmente se adjudicó Argentina. "Lo vi por primera vez a Diego como cualquier otro muchacho joven y por ahí no hablaba mucho, pero después entró en confianza -porque estuvimos cuatro meses concentrados y nos dejaban salir para ver a la familia cada 15 días-. Cuando jugábamos hacía maravillas, yo me quedaba embobado", dijo.

Por último, exteriorizó: "Marcar a Diego era imposible. Aparte parece que llegabas primero y él llegaba con la puntita y te hacía pasar de largo. Yo decía: ¿cómo hace este pibe? Yo era muy fana de Cruyff y de Pelé de verlos en la televisión, pero a partir de que empecé a ver este pibe y jugamos con equipos europeos, cambié de idea".