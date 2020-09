Luis Suárez se refirió al supuesto llamado de San Lorenzo

"No de San Lorenzo no me llegó nada. Lo vi en su momento, me lo dijeron, pero expresamente no llegó nada, ja", fue la contundente respuesta del jugador uruguayo luego de que trascendiera que la entidad de Boedo se había contactado con él para tenerlo en el equipo en la próxima temporada.

https://twitter.com/Nacho5Barrio/status/1309085016094388225 Luis Suárez sobre #SanLorenzo: “No me llegó nada, así que una lástima”.



Anda dormido @cuervotinelli pic.twitter.com/PnfxiGjxGY — Nacho Barrio (@Nacho5Barrio) September 24, 2020

Suárez, de 33 años, se va al Atlético de Madrid del DT argentino Diego "Cholo" Simeone, rival directo del Barcelona en la Liga española, porque, según afirmó, quiere demostrar que "puede seguir compitiendo".

El goleador cerró su exitosa etapa como azulgrana admitiendo errores pero sin rencor: "Pedo ser muy autocrítico, sobre todo por las eliminaciones en la Champions", señaló sobre la dolorosa caída de la última Liga de Campeones de Europa por el Bayern Munich por un 8-2.

"No puedo reprocharme nada, jugué con lesiones y eso lo valoro. Me voy orgulloso como tercer goleador de la historia", subrayó Suárez, quien sumó 198 goles, detrás de Messi (704) y César Rodríguez (232).