Luis Suárez, en la mira por insultar al Cholo Simeone: "Es un desagradecido"

luis-suarez2.jpg No le gustó nada a Luis Suárez que el Cholo Simeone lo sacara de la cancha.

El Pistolero, ex compañero de Messi en el Barcelona, se retiró muy caliente y a los insultos cuando el DT argentino del Colchonero lo sacó de la cancha. “Pelotudo de mierda. Siempre lo mismo”, tiró Luis Suárez, en un video que causó un gran escándalo en España.

https://twitter.com/EddyVasquezWao/status/1472685700315324419 El Cholo Simeone director del Atlético de Madrid sacó al min 12 del segundo tiempo al jugador Luis Suárez; las cámaras captaron su enojo y los insultos que dijo.

“pelotudo de mier..”

El Atlético perdió con El Sevilla 2 a 1 pic.twitter.com/4PVncAl3h5 — Eddy Vasquez K (@EddyVasquezWao) December 19, 2021

“Es un desagradecido, Suárez. No lo conozco, eh... Por ahí es un tipo humilde. Pero con esta actitud quedó como un tipo desagradecido, cuando venía del Barcelona, que lo echaron... No estuvo bien el Barcelona, ojo. Y lo llevó inmediatamente el Cholo. Entonces, hay que tener grandeza, ser agradecido en la vida”, indicó el Pato Fillol.

“Para mí, lo que hizo, es porque él se quiere ir. Para mí no hay retorno de esto. Y él está sabiendo, porque es un muchacho del fútbol, con mucha experiencia. Y habrá dicho ‘Con esta actitud no tengo retorno’. Pero no tuvo memoria cuándo llegó, cómo llegó y por qué llegó", finalizó.

pato-fillol.jpg Al Pato Fillol no le gustó para nada el comportamiento de Luis Suárez.

El Cholo Simeone, cuando le consultaron en conferencia de prensa sobre el comportamiento de Luis Suárez, fue contundente: “Nada que comentar”.