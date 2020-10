Luis Suárez disparó para todos lados

"Koeman me decía que si no me iba del club, me iba a tener en cuenta. El entrenador no era, fue la directiva quien me sacó del Barcelona. Le molestaba que fuera amigo de Messi. Siempre se quejaban de que Messi no se llevaba bien con ningún delantero y cuando se lleva bien con uno lo echan. Serán cosas que deducen ellos, hace dos años que me querían echar trayendo otros delanteros", lanzó Suárez.

luis-suarez4.jpg

En esa misma línea, Lucho agregó: "Nunca trajeron a alguien para competir conmigo porque estuve a la altura del club. Me gané un respeto y merecía por lo menos no enterarme por la prensa que me iba. Hablaban de dinero, de que me iba a otro club. Debían llamarme y explicarme bien por qué me iba a ir. Yo soy consciente de la edad y no iba a haber problema".

Por otra parte, Luis Suárez confesó que Koeman lo quería: "Que venga un entrenador diciendo que no cuenta conmigo, te genera la duda si era Koeman o la directiva los que no me querían. Koeman me llamó a mí para avisarme pero 10 días después de saber que me iba. Pero en las prácticas me decía que si no conseguía club, me tendría en cuenta".

luis-suarez.jpg

Para cerrar, Luis Suárez agregó: "Les molestaba que me llevaba con él. Quizás fue eso. No encuentro motivos para que quieran separarnos pero bueno. Yo no influía en las decisiones de Messi. Si Leo se quedó en Barcelona lo tiene que disfrutar, y jugar al máximo como lo hace siempre. Yo creo que va más allá de cambiar de club lo que hicieron conmigo. Va en la forma, en la manera. Nunca tuve problema con el club".