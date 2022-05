Luis Daher reconoció que se saca el sombrero por el plantel de Huracán

►Te puede interesar: River le ganó 8 a 1 a Alianza Lima ¡con seis goles de Julián Álvarez!

Daher destacó la buena convivencia que hay en el plantel y reconoció: "Me saco el sombrero por este grupo, cada hincha de Huracán Las Heras tiene que aplaudirlo porque los jugadores llegaron al club sabiendo la situación en la que estaba. Rescato el el respeto, profesionalismo y la humildad que tiene para trabajar".

"Ahora buscamos estar lo más arriba posible en la tabla, es muy pronto para pensar en una clasificación, estamos tratando de sumar puntos y cuando encontremos una regularidad vamos a pelear cosas importantes", agregó el volante central.

Daher extraña a los hinchas del Globo

Luis Daher extraña no tener el apoyo masivo del hincha de Huracán Las Heras, que no pueden asistir a los partidos por la sanción que le dio el Consejo Federal (no pueden ir en los primeros seis partidos). El equipo ya lleva cuatro encuentros jugando a puertas cerradas y sin público.

Sobre esta situación opinó: "Creo que todo jugador que llega a Huracán sueña con jugar con toda esa gente, obviamente que se extraña es un plus extra para el jugador".

Luis Daher Huracán Las Heras tres.jpg Luis Daher tiene el objetivo de pelear por objetivos importantes en el Globo. Foto: gentileza Prensa Huracán Las Heras

Lo que viene para Huracán Las Heras

Huracán Las Heras se presentará ante Liniers, en Bahía Blanca este domingo 29 de mayo a las 15 por la 11ª fecha de la Zona Sur del Federal A. El encuentro será dirigido por César Ceballo, de la provincia de Córdoba.