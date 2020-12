Luis Daher: "Hay que buscar los tres puntos en Bahía Blanca"

El mediocampista, uno de los referentes del Cruzado, analizó la derrota ante el Aurinegro por la mínima diferencia y consideró que "fue un partido bastante raro, el rival nos salió a jugar de igual a igual".

"Nosotros generamos varias situaciones de peligro, en esta categoría cuando te descuidas un segundo te marcan un gol y terminamos perdiendo el partido", dijo.

El grupo a pesar de la derrota está fuerte y piensa en la "final" que tendrán el domingo en Bahía Blanca ante el líder Villa Mitre, que viene de ganarle a Deportivo Madryn.

Respecto a dicho choque comentó: "No tenemos que agachar la cabeza, esto es un juego y todos los fin de semana tenemos revancha. Nos tenemos que reponer rápido de la derrota y hay que buscar los tres puntos en Bahía Blanca para recuperar la punta".

A falta de dos fechas para definir uno de los finalistas por el primer ascenso a la Primera Nacional, el Gordo Daher opinó: "Se juegan puntos fundamentales en estas dos últimas fechas para lograr llegar a la final, nosotros tenemos que ser consciente de que no podemos dejar pasar oportunidades".

Después de su expulsión ante Huracán Las Heras, en el primer partido del torneo, no pudo recuperar su titularidad. Sobre esta situación dijo que sintió sorprendido "porque siempre quiero jugar, el entrenador es la cabeza del grupo y es el encargado de seleccionar a los jugadores. Me tocó sumar desde otro lado y lo he hecho de la mejor manera posible".

Se recibió de entrenador

Luis Daher se siente muy feliz porque se recibió de director técnico luego de hacer el curso que tuvo una duración de dos años.

"Siento que le voy sumando más experiencia a mi carrera, soy un agradecido a mis compañeros y profesores que lo hicieron posible. Por ahora la idea es seguir jugando y tratando de sumar más experiencia y seguir aprendiendo".