Luis Daher dijo que se motivó cuando llegó a Gutiérrez

Luis Daher horizontal uno.jpg

El mediocampista aseguró: "La verdad que me siento muy cómodo en este club, valoro mucho el recibimiento que tuve. Estamos muy contentos por la clasificación que conseguimos a la siguiente instancia, ahora ante Ferro de la Pampa empieza lo más lindo".

"Me siento muy bien, la cantidad de partidos que jugué en el año me llevó a estar bien físicamente, mi llegada a Gutiérrez me motivó, es un club importante con ganas de crecer, vine a dar una mano y espero que sea de la mejor manera", reveló el Gordo, que tiene mucho recorrido jugando en varios clubes de Mendoza.

Daher se refirió al compromiso que se jugará este sábado ante Ferro de General Alvear en la cancha de Gutiérrez, en el partido de ida por los octavos de final. "Estamos mentalizados para tratar de hacer un buen partido, son 180 minutos donde se define esta serie. Tenemos un buen plantel para definir esta instancia, pero enfrente tendremos un rival complicado", dijo.

El Celeste jugará con Ferro de Alvear

Gutiérrez Sport Club jugará este sábado a las 18 ante Ferro de General Alvear en el estadio celeste y contará el arbitraje de César Manuel Castro de San Juan, en el partido de ida de los Octavos de final. La revancha está confirmada para el próximo miércoles en General Alvear.

Fotos: Gentileza Gutiérrez Sport Club.