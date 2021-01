Luciano Theiler terminó emocionado tras lograr la clasificación

Theiler agregó: "Este partido era una final, teníamos que imponernos en los noventa minutos y lo pudimos lograr. Hemos dado un gran paso al llegar a la final, le ganamos a un rival que juega muy bien y que no lo teníamos que dejar jugar".

El entrenador dejó otro concepto al decir: "Es difícil tener calma, hay muchas cosas en juego en estos partidos, hay veces que la desesperación te puede llegar a tomar malas decisiones, las pulsaciones están altas. No hay excusas, somos profesionales. Han hecho un gran esfuerzo los jugadores que están ahora y los que estaban antes con el otro cuerpo técnico".

"Acá hay mucha gente enfocada trabajando por lograr el objetivo, la dirigencia, la empresa que maneja el fútbol, los auxiliares, el cuerpo médico y la utilería que están haciendo un esfuerzo muy grande. Cuando los triunfos se dan me pongo contento por toda esta gente", admitió.

Con respecto al arbitraje de Gastón Monsón comentó: "No tengo la capacidad para juzgar al árbitro, no es mi función que me corresponda hablar, estoy para hablar de mi equipo".

Sobre la final por el segundo ascenso a la Primera Nacional (está a 90 minutos de lograrlo y además tiene la segunda chance de jugar ante San Telmo en el caso de no ganar la final) dijo; "Nos tenemos que preparar para esta final, esto sigue. Tenemos que estar muy precisos en la toma de decisiones porque quedan pocos días y nos jugamos mucho".

Sobre el rumor que los finalistas ascienden

Por último habló sobre el rumor que los finalistas del Reducido iban a ascender a la Primera Nacional y contó: "Era difícil aislarse de esas versiones, cuando empezó el entrenamiento del martes lo charlamos y es algo que no depende de nosotros. Si se juega la final o no te genera un desgaste y no nos ayuda".