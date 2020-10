Luciano Silva: "Se armó un equipo para lograr el ascenso"

El Pipi se refirió al exigente trabajo de la pretemporada y manifestó que están transitando la parte que menos les gusta a los futbolistas.

"Estamos transitando la parte que menos nos gusta a los jugadores que es la parte física. Es la más importante por que es la base de todo que es ponerse bien y la verdad que estás semanas han sido duras. De a poquito vamos teniendo contacto con la pelota y es lo que nos gusta", dijo el golero.

Pipi Silva horizontal una.jpg

A Silva se le abrió la posibilidad de tener continuidad con la salida del arquero titular Federico Cosentino, que se fue a Olimpo de Bahía Blanca. "Siempre me entrené de la misma forma dando el máximo, no me tocaba jugar y no baje los brazos. Seguí entrenando de la misma manera sabiendo que la posibilidades ya iban a llegar", comentó, y agregó: "Ahora espero poder continuidad y ascender, se ha armado un equipo para tratar de lograr el ascenso con Huracán Las Heras"

La disputa del Federal A

Con respecto a la continuidad del torneo, donde en la última reunión de la mesa del Federal A se decidió que todos los equipos pueden participar, el guardameta dio su punto de vista: "Es todo muy confuso todavía, no hay un torneo fijo ni sabemos cómo se va a jugar".

"No estoy de acuerdo con lo que se decidió que jueguen todos los equipos, nosotros hicimos un gran esfuerzo para terminar dentro de los tres primeros y el que salió último tiene las mismas chance que nosotros", aseveró.

Su nuevo look

"Lo del look fue de un día para el otro ya que me dieron ganas de cambiar, ni lo pensé, fui y me teñí. En el plantel hay varios con el pelo así , hoy en día se ha puesto de moda".