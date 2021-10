Luciano Sánchez: "No hay que volverse locos"

cheche sanhez horizontal uno.jpg

El equipo que dirige Gabriel Gómez viene de vencer 3 a 2 a Atlético Rafaela, se ubica cuarto con 47 puntos, a tres fechas del final se está metiendo en el Reducido y se encuentra dos unidades del líder Barracas Central.

Al lateral -que en los últimos compromisos jugó por la izquierda- se lo nota muy entusiasmado por este gran presente y en diálogo con Ovación aseguró: "Fue un momento hermoso el que vivimos con el triunfo ante Atlético Rafaela. Ahora ya estamos metidos en el partido ante Guillermo Brown de Madryn, vamos a salir a la cancha con el objetivo de hacer un buen juego, con la intención de estirar esta buena racha que tenemos. Estamos en los primeros puestos y queremos seguir ocupando esta linda posición".

A la hora de analizar el encuentro ante la Banda reconoció: "Ellos no vienen bien, pero el fútbol está muy parejo, los equipos que están más relajados o juegan sin presión y no tienen nada que perder juegan más sueltos; tienen buenos jugadores y un buen funcionamiento, a la cancha entran once jugadores que siempre intentan ganar. Nuestra idea es conseguir los tres puntos, vamos por todo, nos quedan tres partidos que afrontar en el campeonato y será fundamental sumar la mayoría de puntos posibles para poder jugar el Reducido".

Sánchez se ha afirmado como marcador el lateral por la izquierda, sobre esta posición admitió: "Siempre trato de aportar mi granito arena en el lugar que me toque jugar. Siempre voy a sumar en Independiente Rivadavia y lo más importante es que ganemos".

Luego elogió a los hinchas de la Lepra, que se sienten muy eufóricos con este compañón. "A los simpatizantes los necesitamos por el aliento que dan. Fue muy emocionante dar vuelta el resultado ante Atlético Rafaela y festejar todos juntos, es un partido que quedará en el recuerdo y en las retinas de todos", enfatizó.

